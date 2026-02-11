В феврале в автобусах Мострансавто зафиксировано на 14% больше безбилетников, чем годом ранее

За январь 2026 года сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области зафиксировали 1 460 случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто. Этот показатель на 14% превысил результат аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Размер штрафа за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

Больше всего «зайцев» сотрудники ГКУ АПИ МО зафиксировали на маршрутах № 368 «МЦД Долгопрудная –Москва (м. Ховрино)» — 181 нарушитель, № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — 153 безбилетника, и на маршруте № 1 «Красная Поляна — ул. Текстильная — ст. Лобня) выявлено 59 пассажиров без билета.

Проезд в автобусах Мострансавто считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. Для удобства жителей и гостей Московской области в автобусах компании доступны все виды безналичной оплаты: банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» и социальными картами.

Мострансавто, подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проводит регулярные инструктажи с водительским составом, напоминая о запрете на прием наличных денежных средств в автобусах компании, поскольку на территории региона действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области „Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области“».

Компания напоминает пассажирам, что каждая неоплаченная поездка — это недополученные средства на ремонт, запчасти и обновление автобусов. Безбилетный проезд тормозит развитие общественного транспорта, которым ежедневно пользуются сотни тысяч жителей Подмосковья. Просьба соблюдать правила проезда в автобусах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.