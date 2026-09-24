В Электростали за неделю устранили 250 кв м ям и заменили 32 знака

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю выполнили в Электростали 250 кв. м ямочного ремонта и заменили 32 дорожных знака. Итоги работ обсудили 23 сентября на совещании под руководством главы округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за прошедшую неделю выполнили 250 кв. м ямочного ремонта и заменили 32 дорожных знака. Они также покрасили четыре детские площадки и отремонтировали около 30 игровых элементов.

Эти и другие вопросы обсудили 23 сентября на плановом оперативном совещании под руководством главы городского округа Электросталь Филиппа Ефанова. В нем участвовали представители ресурсоснабжающих организаций, дорожных и коммунальных служб, управляющих компаний и социальных учреждений. Участники определили направления работы, требующие особого внимания.

В округе завершается комплексное благоустройство двора у улиц Советской и Николаева и проезда Чернышевского. Программа ремонта подъездов в городе и сельских населенных пунктах также близка к завершению: отремонтированы 95 из 99 подъездов.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» регулярно убирают мусор и дорожный смет на общественных пространствах и улично-дорожной сети, проводят санитарную обрезку деревьев. Они приступили к сбору опавшей листвы. За прошедшую неделю коммунальные службы вывезли 154 куб. м незаконно выброшенного мусора.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.