В Электростали за неделю отремонтировали 520 кв м дорог

Дорожные службы Электростали за минувшую неделю устранили 520 квадратных метров ям, а всего в 2026 году планируют обновить 45 тыс. квадратных метров покрытия. Работы обсудили 13 апреля на оперативном совещании у главы округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фрезерование асфальта 13 апреля началось на проспекте Ленина — от улицы Советской до улицы Жулябина. В план ремонта на этот год включено 45 тыс. квадратных метров дорожного полотна.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю восстановили 51 элемент на детских площадках и обновили 30 дорожных знаков. Также продолжаются подметание и мойка дорог и тротуаров, ремонт ограждений. Коммунальные службы вывезли 791 кубометр несанкционированного мусора, нарушителей привлекут к ответственности.

В субботниках приняли участие 1,5 тыс. жителей и 21 единица техники. Организация «Глобус» заменила 35 погонных метров труб на теплосетях. Сотрудники Мособлводоканала устранили 40 засоров канализации. На этой неделе планируется начать обустройство народных троп на улице Рабочей и отремонтировать 10 контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.