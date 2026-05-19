В Электростали за неделю отремонтировали 500 кв м дорог

Дорожные и коммунальные службы Электростали за прошедшую неделю выполнили ямочный ремонт площадью 500 кв. м и обновили разметку на 105 пешеходных переходах. Итоги работ 18 мая подвели на оперативном совещании у главы округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе совещания руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций отчитались о проделанной работе и обозначили текущие задачи. Компания «Тепловодоснабжение» продолжает замену запорной арматуры и завершает благоустройство территории на улице Ялагина. «Мособлводоканал» устраняет провалы и ремонтирует канализационные люки. За неделю специалисты восстановили и заасфальтировали 12 участков, а также проводят промывку сетей водоснабжения по адресам, откуда поступали обращения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.