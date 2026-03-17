В Электростали за неделю отремонтировали 490 кв метров дорог

В Электростали 16 марта на оперативном совещании подвели итоги работы городских служб за неделю. В округе устранили 490 квадратных метров ям и продолжают вывоз снега для предотвращения подтоплений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Филипп Ефанов провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций, дорожно-коммунальных служб и социальных учреждений. Участники обсудили результаты работы за прошедшую неделю и определили задачи на ближайший период.

Одной из ключевых тем стало наведение порядка во время таяния снега. Филипп Ефанов поручил усилить контроль за уборкой оттаявшего мусора, который скопился на придомовых территориях за зиму.

Для предотвращения подтоплений в округе продолжают вывоз снега. С начала года с территории Электростали вывезли 165 тысяч кубических метров снежных масс.

Также дорожные службы проводят ямочный ремонт. За отчетный период специалисты восстановили 490 квадратных метров поврежденного покрытия.

Жители могут передать обращения по вопросам ЖКХ в единую диспетчерскую службу «ЖКХ Восток» по телефону +7 (800) 775-00-60.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.