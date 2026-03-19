В Электростали с начала года заделали более 2 000 кв м ям

Дорожные службы в городском округе Электросталь с начала 2026 года устранили более 2000 квадратных метров ям на дорогах. Работы ведутся с применением литого асфальта из-за перепадов температур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Электростали продолжается ямочный ремонт дорог после зимнего сезона. Основная задача — оперативно устранить дефекты покрытия и восстановить наиболее опасные участки.

Из-за перепадов температур через нулевую отметку специалисты применяют технологию литого асфальта. Этот метод позволяет проводить работы даже при неблагоприятной погоде и быстро приводить покрытие в нормативное состояние.

За прошлую неделю в округе отремонтировали 490 квадратных метров дорожного полотна. С начала года объем выполненных работ превысил 2000 квадратных метров. Ремонт уже проведен на улицах Карла Маркса, Чехова, Рабочей, Мира, Западной и проспекте Ленина. Далее дефекты устранят на улицах Жулябина, Корешкова, Спортивной и в Криулинском проезде.

После установления устойчивой температуры выше +5 градусов дорожные бригады перейдут на технологию горячего асфальта и приступят к запланированному капитальному ремонту дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.