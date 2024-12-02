В Электростали пассажирам напомнили правила безопасности на железной дороге

На станции Электросталь прошел профилактический рейд на железной дороге. В рамках мероприятия представители администрации совместно с волонтерами напомнили жителям главные правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали 60 информационных материалов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также для реализации комплекса мер по снижению количества смертельных случаев в регионе на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства.

С начала года в Московской области провели более 3 тыс. профилактических рейдов на железной дороге. Всех жителей и гостей региона призвали следовать правилам: не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.