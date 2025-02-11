В Электростали отремонтировано 225 квадратных метров ям за неделю

В Электростали продолжается ямочный ремонт дорог, за прошедшую неделю на территории городского округа было отремонтировано 225 кв. метров ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также сотрудники МБУ «Благоустройство» продолжают свою работу по выявлению и устранению дефектов и поломок на детских игровых площадках. Специалисты отремонтировали семь игровых элементов.

Плановые работы по санитарной обрезке деревьев на текущей неделе продолжаются на улице Николаева. Такие мероприятия обычно проводятся в холодное время года, так как в этот период у деревьев останавливается сокодвижение. При опиловке в это время снижается вероятность повреждения коры, а также уменьшается риск заражения патогенными микроорганизмами. Кроме того, срезы получаются более ровными.

В Электростали также продолжается уборка городских территорий и общественных пространств. За прошедшую неделю было вывезено 385 куб. метров несанкционированного мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.