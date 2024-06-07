В Егорьевске запланирован ремонт асфальтовых покрытий

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: Московская область, г. о. Егорьевск, д. Дмитровка, ул. Отрадная.

«В рамках выполнения работ к декабрю 2024 будут отремонтировано 1,5635 км дорог», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Егорьевск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.