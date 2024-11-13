В Егорьевске временно изменится схема движения автотранспорта

Железнодорожный переезд на улице Бронницкая закроют для проведения ремонтных работ дорожного полотна в ночь с 14 на 15 ноября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ограничение на движение всех видов автотранспорта будет действовать с 23:00 до 5:00. Совершить объезд можно будет через железнодорожный переезд в районе автовокзала.

Изменения коснутся и расписания рейсовых автобусов. Несколько рейсов маршрута № 29 «Егорьевск-Воскресенск» 14 и 15 ноября поедут по новой схеме. Так, автобус отправлением в 22:30 из Воскресенска проследует по Корниловскому проезду, улицам Красная и 50 лет ВЛКСМ вместо улиц Советская, Профсоюзная, Самойлова и Бронницкая.

Такая же схема движения будет действовать и для автобусных рейсов отправлением в 03:05, 03:40 и 4:50 с городского автовокзала на Воскресенск и отправлением в 4:35 из Воскресенска в Егорьевск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.