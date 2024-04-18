В Егорьевске проведут плановую выездную проверку использования субсидии

Сотрудники Главного контрольного управления Московской области с 22 апреля 2024 года проведут плановую выездную проверку использования субсидии, предоставленной из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба ведомства.

Разбитые дороги, не соответствующие стандартам безопасности — проблема садоводческих товариществ и сельских населенных пунктов. В связи с чем из бюджета Московской области бюджету городского округа Егорьевск в 2023 году направлено 22,8 млн рублей на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам: д. Михали, ул. Фабричная и СНТ «Лазаревка».

В ходе проверки ревизоры проверят соблюдение условий соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области, а также условий муниципального контракта на выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,15 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.