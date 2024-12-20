В Егорьевске проведен ремонт дорожных знаков и освещения

На региональных дорогах городского округа Егорьевска специалисты Мосавтодора провели работы по зимнему содержанию, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели уборку снега и противогололедную обработку дорог округа, в том числе на улицах Советской, Карла Маркса, а также на ул. Шоссейной в деревне Тимшино и дороги в деревнях Василенцево и Летово.

Также специалисты для обеспечения безопасности движения привели в нормативное состояние светофорный объект в 6-м микрорайоне Егорьевска. А на улицах Антипова, Хлебникова, Бронницкой, Советской в Егорьевске, на ул. Совхозной в деревне Клеменово и деревне Суханово восстановили работоспособность линий наружного освещения.

В ведомстве напомнили, что обследование региональной дорожной сети проводится регулярно, в ходе которых особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, а также инфраструктуре, связанной с безопасностью: светофорам, линиям освещения, ограждениям и знакам. Ремонт и уборочные работы также проводятся регулярно — все работы контролируются через специализированную систему планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.