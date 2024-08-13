В Егорьевске проходят работы по приведению в нормативное состояние дорожных знаков
Фото - © https://egoradmin.ru/article/v-egorevske-prohodyat-raboty-po-privedeniyu-v-normativnoe-sostoyanie-dorozhnyh-znakov-i-raz
В Егорьевске проходят работы по приведению в нормативное состояние дорожных знаков и разметки. Всего вблизи образовательных учреждений насчитывается 30 пешеходных переходов, из которых 16 находятся на муниципальных дорогах и 14 — на региональных, передает пресс-служба администрации городского округа.
На всех пешеходных переходах проводятся работы по приведению в нормативное состояние дорожных знаков и разметки, что обеспечит безопасность и улучшит организацию дорожного движения.
На шести пешеходных переходах установлены желтые мигающие светофоры Т7. Это позволяет своевременно предупредить участников дорожного движения о приближении к пешеходному переходу и обеспечить безопасный переход пешеходов через дорогу.
Также на улице Мичурина, перед пересечением с улицей Смычка, установлена искусственная дорожная неровность.
Создание условий для передвижения детей-пешеходов у образовательных организаций — это только часть мер безопасности, но большая ответственность лежит и на родителях. Они должны объяснять ребенку правила перехода проезжей части, научить их правильно «читать» дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.