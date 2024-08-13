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В Егорьевске проходят работы по приведению в нормативное состояние дорожных знаков

В Егорьевске проходят работы по приведению в нормативное состояние дорожных знаков и разметки. Всего вблизи образовательных учреждений насчитывается 30 пешеходных переходов, из которых 16 находятся на муниципальных дорогах и 14 — на региональных, передает пресс-служба администрации городского округа.

На всех пешеходных переходах проводятся работы по приведению в нормативное состояние дорожных знаков и разметки, что обеспечит безопасность и улучшит организацию дорожного движения.

На шести пешеходных переходах установлены желтые мигающие светофоры Т7. Это позволяет своевременно предупредить участников дорожного движения о приближении к пешеходному переходу и обеспечить безопасный переход пешеходов через дорогу.

Также на улице Мичурина, перед пересечением с улицей Смычка, установлена искусственная дорожная неровность.

Создание условий для передвижения детей-пешеходов у образовательных организаций — это только часть мер безопасности, но большая ответственность лежит и на родителях. Они должны объяснять ребенку правила перехода проезжей части, научить их правильно «читать» дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.