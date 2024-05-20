В Егорьевске отремонтируют 11 км покрытия по нацпроекту БКД

В Егорьевске продолжается ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется отремонтировать две дороги общей протяженностью 11 км, на которых уже ведутся работы, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Порядка 7 км нового асфальтобетонного покрытия специалисты «Мосавтодора» укладывают на участке дороги от ул. Советской в д. Большое Гридино до дома 42 в д. Коврево. Дорогу к ремонту выбрали жители на портале «Добродел», она обеспечивает проезд жителей деревень Коврево, Карцево, Курбатово и Фролково к основной трассе ведущей до Егорьевска. Около 29 тыс. кв. метров старого дорожного полотна фрезеруют на участке дороги «МБК — Егорьевск — МЕТК» от моста через р. Гуслицу на ул. Советской в г. Егорьевске до поворота на остановку «Федуловская» у Сортоиспытательной станции. В дальнейшем на участках ремонта специалисты восстановят искусственные дорожные неровности, укрепят обочины и нанесут разметку.

На муниципальной сети в июне планируется завершить ремонт 14 дорог общей протяженностью более 6 км: улицы Западная, Северная, Лесная и проезд Радугина в г. Егорьевске, а также дороги в поселке Шувое, деревнях Бормусово, Двойни, Дмитровка и Низкое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.