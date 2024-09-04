сегодня в 11:55

В Егорьевске ограничено движение транспорта в связи с ремонтом теплосетей

В г. о. Егорьевск продолжается подготовка к отопительному периоду. Глава муниципалитета Дмитрий Викулов вместе с заместителями Олегом Лобковым и Владимиром Павловским проверили ход выполнения работ по замене теплосетей в поселке Новый и на улице Октябрьской в Егорьевске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядной организации указано на недопустимость срыва сроков завершения работ в целях соблюдения прав граждан на обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества.

Егорьевцам сообщили о временном ограничении движения автотранспорта на улице Октябрьской. Ограничения будут действовать до 7 сентября включительно.

«Обращаю ваше внимание, что в связи с проведением аварийных работ на теплосетях с 4 по 7 сентября включительно будет перекрыто движение автотранспорта на участке ул. Октябрьская от перекрестка ул. 8 Марта до ул. А. Невского. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим предусмотреть заранее возможные пути объезда», — написал в своем телеграм-канале глава г. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Работы по замене тепловых сетей проводятся на улице Антипова в Егорьевске, один из самых крупных проектов — в поселке Рязановский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.