В Дзержинском завершили обновление разметки улично-дорожной сети

В мае текущего года в Дзержинском прошли работы по обновлению разметки улично-дорожной сети муниципального значения. Особое внимание уделили пешеходным переходам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь разметка была выполнена с использованием термопластика, который отличается высокой износостойкостью и светоотражающими свойствами. Для достижения необходимой толщины и яркости пластик наносится с использованием специализированной техники.

В течение летнего периода в городе запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия трех автомобильных дорог общего пользования местного значения. Будет отремонтировано более 12 тысяч кв. метров дорожного полотна. В ходе ремонта автодорог по улицам Лермонтова и Спортивная проведут устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; заменят дорожные и садовые бордюры. На отрезке автомобильной дороги по улице Лесная (от пересечения с ул. Томилинской до проходной «Союз») кроме обновления асфальтобетонного покрытия проезжей части, также сделают устройство ИДН, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.