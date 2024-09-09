В Дзержинском провели очередной мониторинг работ на магистральной теплосети М-5

В городском округе Дзержинский продолжаются восстановительно-ремонтные работы на магистральной теплосети М-5, которая обеспечивает теплоснабжением 38 тысяч жителей. В минувшую пятницу глава городского округа Дзержинский Андроник Пак провел очередной мониторинг работ на данном объекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На тепломагистрали М-5 проводятся работы по заливке 14 оснований для опор, в ближайшее время начнутся работы по установке опор и монтажу трубы. На сегодняшний день заменено 20% тепломагистрали, установлен новый канал по улице Академика Жукова. На данном участке произведена переврезка абонентов.

Как отметил глава городского округа Дзержинский Андроник Пак, все работы ведутся ежедневно согласно установленному графику. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, теплосеть будет заменена в этом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.