сегодня в 17:55

В Дзержинском объявлен аукцион по устройству тротуара с велосипедной дорожкой

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству тротуара с велосипедной дорожкой по ул. Энергетиков в г. о. Дзержинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона.

В рамках выполнения работ будут установлены покрытия велодорожки и тротуара площадью 5 407 кв. метров, установлены дорожные знаки, бортовые камни, нанесена дорожная разметка, установлены светильники, произведена замена перильного ограждения и др.

Работы финансируются за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (включая средства дорожного фонда Московской области).

«Завершить работы планируется в конце октября 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.