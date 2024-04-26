В Дзержинском объявлен аукцион по устройству тротуара с велосипедной дорожкой
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Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству тротуара с велосипедной дорожкой по ул. Энергетиков в г. о. Дзержинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона.
В рамках выполнения работ будут установлены покрытия велодорожки и тротуара площадью 5 407 кв. метров, установлены дорожные знаки, бортовые камни, нанесена дорожная разметка, установлены светильники, произведена замена перильного ограждения и др.
Работы финансируются за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (включая средства дорожного фонда Московской области).
«Завершить работы планируется в конце октября 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
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