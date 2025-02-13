В двух поселках Подмосковья на федеральных трассах установили электроосвещение

В двух поселках Подмосковья на федеральных трассах А-104 «Дмитровское шоссе» и М-4 «Дон» (старое направление) установили электроосвещение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Это позволит повысить безопасность дорожного движения вблизи пешеходных зон и федеральных дорог в границах данных муниципальных образований. Осветительные комплексы работают с применением энергосберегающей автоматизированной системы, которая обеспечивает удаленный доступ к включению и выключению освещения, а также контролирует исправность в онлайн-режиме.

Также ФКУ «Центравтомагистраль» продолжает устанавливать электроосвещение на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, расположенных на федеральных трассах Р-22 «Каспий», А-108 «Московское большое кольцо», М-8 «Холмогоры». Монтаж линий электроосвещения завершен на 13-ти объектах, выполняются мероприятия по технологическому подключению к сетям.

Объекты на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.