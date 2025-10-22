В двух округах Подмосковья провели ямочный ремонт на дорогах

За неделю специалисты «Мосавтодора» ликвидировали более 200 ям на региональной дорожной сети в Пушкинском и Сергиево-Посадском округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Пушкинском округе ямочный ремонт провели на дорогах в микрорайонах Звягино и Заветы Ильича, в деревне Петушки, в поселках Зверосовхоза и Черкизово. В Сергиево-Посадском округе специалисты дефекты ликвидировали на дорогах в городе Хотьково, деревнях Ахтырка и Кудрино и поселке Лоза.

Ежедневно в двух округах в среднем устраняют порядка 30 дефектов дорожного покрытия. В настоящее время ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья с применением горячей асфальтобетонной смеси.

В ведомстве отметили, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.