В Дубне завершается очередной этап строительства дорог в поселке для многодетных

В этом году на поле для многодетных семей в Дубне продолжаются работы по строительству дорог. Они уже сформированы, готово песчаное основание для подсыпки щебня. Специалисты также формируют водоотводные канавы: для обсуждения некоторых технических решений с подрядчиком и жителями приехал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Регулярно встречаюсь с жителями поселка для многодетных семей. Дороги здесь мы начали делать в прошлом году и положили порядка 3 км — в этом году сделаем столько же», — отметил Тихомиров.

Глава также прошел вместе с жителями, подрядчиком и сотрудниками профильных ведомств по тем точкам, где у жителей есть вопросы к выполнению работ.

«Технические вопросы на стройках возникают часто. Спасибо подрядчику, всегда идет на контакт. Глава постоянно выезжает на такие совещания, эти вопросы регулирует, все остаются довольны. В этом году мы формируем еще порядка трех километров дорог переходного периода, на щебеночном основании, но многодетным семьям этого уже достаточно, чтобы начинать строить дома на своих земельных участках», — отметил Павел Грек, житель поселка для многодетных семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.