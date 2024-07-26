В Дубне в связи с празднованием дня города продлят время работы общественного транспорта

На период проведения праздничных мероприятия, приуроченных к 68 летию наукограда, глава городского округа Дубна Тихомиров Максим дал поручение организовать дополнительные рейсы в вечерние и ночные часы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Дополнения коснутся автобусов № 11 в пятницу 26 и субботу 27 июля 2024 года.

"В связи с проведением праздничных мероприятий 26 и 27 июля будут организованы дополнительные рейсы автобуса № 11 в вечерние и ночные часы», — сказал глава муниципалитета.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.