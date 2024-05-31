В Дубне строитроят временные грунтовые дороги в поселке для многодетных семей

В поселке для многодетных семей в Юркино в Дубне приступили к работам по обустройству временных грунтовых дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В апреле 2024 года глава Дубны Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями, представил проект поселка в Юркино, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог. Как и обещал Глава, подрядчик приступил к работам.

«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки дорог, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете — подъезды к уже построенным домам», — отметил Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.