В Дубне стартовали работы по ямочному ремонту дворов

В Дубне во дворе дома № 15 по проспекту Боголюбова прошли масштабные работы — выполнено фрезерование дорожного полотна по всей ширине и длине проезжей части — 2 600 квадратных метров. Это первый двор, где начался ямочный ремонт асфальтового покрытия «картами» в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь интенсивное движение во дворе, асфальт быстро изнашивается, было принято решение менять его целиком. Бригады выходят с КАМАЗами и фрезой, снимают асфальт и потом следующим этапом приступают к асфальтированию», — сказал и. о. заместителя главы г. о. Дубна Дмитрий Носов.

Такие же работы пройдут во дворе домов № 1 на улице Вернова и № 4,6,8 на улице Московской — всего заменят больше тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Всего же на 11 территориях переложат 11 тысяч квадратных метров асфальта. По планам эти работы завершатся до середины июня.

«Параллельно в других дворах города приступили к устранению аварийных ям. Будет отремонтировано 1 000 кв. м. дорожного покрытия. Работы проводим по заявкам жителей и управляющих компаний», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.