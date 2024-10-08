В Дубне проверили 30 машин такси на наличие кресел для перевозки детей

В г. о. Дубна прошла проверка 30 автомобилей такси на наличие специальных устройств для перевозки детей — кресла, бустеры есть у всех. Сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж по их правильной установке в салоне машины, а также напомнили таксистам, что сейчас, осенью, пешеходов и велосипедистов на дороге заметить сложнее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Попросили водителей такси быть особенно внимательными при движении, обращать внимание на пешеходов и велосипедистов, особенно преклонного возраста. Включать максимальную бдительность при проезде пешеходных переходов, образовательных учреждений, парковых территорий с целью снижения дорожно-транспортного травматизма», — пояснил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Дубна Денис Захарченко.

Встреча сотрудников Госавтоинспекции с водителями такси продлилась более часа. Специалисты ответили на множество вопросов представителей перевозчиков: спросили про правила перевозки детей и ответственность за их нарушение, уточнили нюансы организации дорожного движения в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.