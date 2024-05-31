В Дубне прошла профилактическая акция «Велосипедисты на дороге!»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием юных велосипедистов, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Велосипедисты на дороге!». Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна.

Велосипед — одно из самых неустойчивых и опасных средств передвижения, которое невозможно мгновенно остановить, а при торможении даже потерять равновесие.

Местом проведения профилактической акции стала Гимназия № 3. В ходе мероприятия автоинспекторы подготовили правовой ликбез для учеников гимназии и провели им пешеходную экскурсию на тему: «Безопасный путь из школы — домой на велосипеде», практическое занятие как правильно и где безопасно переходить проезжую часть дороги с велосипедами и самокатами.

Основное внимание инспекторы уделили правилам езды на велосипеде, напомнив о необходимости использования защитной экипировки и о том, что перед пешеходным переходом необходимо спешиваться, ведя велосипед и самокат рядом с собой. А в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Дубны обращает внимание родителей, на необходимость надлежащего контроля за своими детьми, разрешать кататься на велосипеде только в специально отведенных для этого местах, быть более внимательными и бдительными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.