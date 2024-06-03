В Дубне приступили к строительству дорог в поселке для многодетных семей

Министерство территориальной политики вместе с главами муниципальных образований продолжает выстраивать эффективный прямой диалог с жителями Подмосковья, основанный на одном из принципов лидерства губернатора Андрея Воробьева «Житель всегда прав!», сообщает пресс-служба ведомства.

В Дубне приступили к строительству дорог в поселке для многодетных семей. Тяжелая техника уже прибыла на место и ведет подготовительные работы.

В апреле глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями, представил проект, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог. Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.

«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки дорог, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете — подъезды к уже построенным домам», — отметил Максим Тихомиров в своем телеграм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.