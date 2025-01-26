В Дубне появился пешеходный переход с технологией компьютерного зрения

Устройство заработало на улице Приборостроителей рядом с АО «Тензор». Теперь пешеходы стали заметнее, переход стал безопаснее. Благодаря использованию технологий компьютерного зрения «умный» пешеходный переход помогает водителю увидеть пешехода в темное время суток.

Светодиодный диммируемый светильник увеличивает световой поток при приближении пешехода к переходу и снижает световой поток после того, как пешеход перешёл дорогу. Затем светодиодный дорожный знак включает светодиодную подсветку при приближении пешехода к переходу и выключает её после того, как пешеход перешёл дорогу. При этом смарт IP-камера распознаёт пешехода, движущегося для пересечения пешеходного перехода, и направляет сигнал на контроллер, управляющий элементами перехода.

«Это был один из самых опасных пешеходных переходов в городе. Спасибо команде „Мосавтодор“ и Минтрансу за то, что помогли нам в реализации такого важного проекта!», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.