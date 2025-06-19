В Дубне обустроят безопасные переходы через железнодорожные пути

Один из них почти готов: совместными усилиями организован переход через железную дорогу и улицу Строителей рядом с ЗАГСом.

«Устройство только прохода через железную дорогу без пешеходного перехода невозможно, это было бы небезопасно. Поэтому в комплексе мы произвели обустройство перехода и через железную дорогу, и перехода через проезжую часть. Сейчас там производят занижение бордюра для установки пандуса, чтобы переходом могли пользоваться и лица с ограниченными возможностями», — прокомментировал Алексей Воднев, начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации г. о. Дубна.

Еще один пешеходный переход оборудуют в этом году рядом со стадионом «Наука»: там уже установлены резиновые подушки, но будет сделано полноценное благоустройство. Для удобства жителей на переходе рядом с ЗАГСом поставили дополнительное освещение, с каждой стороны по фонарю. В этом году планируется также сделать переход через проезжую часть проекционным: тогда его будет видно в любое время суток и в любую погоду.

«Продолжаем повышать уровень безопасности на дорогах Дубны», — отметил глава наукограда Максим Тихомиров.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.