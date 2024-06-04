В Дубне объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству тротуаров

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству тротуаров в 2024 г. в городском округе Дубна Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству тротуаров в 2024 г. в городском округе Дубна Московской области в г. Дубна по адресу: ул. Приборостроителей, ул. Строителей у ИЛ-2 (перед кругом), ул. Энтузиастов, от ул. 9 Мая до въезда во двор ул. Энтузиастов д. 11 корп. 3, ул. Промышленная, ул. Энтузиастов от д. 17/12 до д. 21/1, ул. Центральная д. 15, ул. Академика Балдина (от кругового движения до проходной ЛФВЭ).

Целью использования результатов работ является приведение тротуаров города в нормативное состояние, создание условий для нормальной эксплуатации тротуаров, устранение жалоб и предписаний контролирующих органов.

Выполнение всех работ планируется завершить к концу ноября 2024 г.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Дубна Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.