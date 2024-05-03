В Дубне готовы приступить к строительству дорог в поселке для многодетных в этом году

Первые 30% дорог в поселке для многодетных семей в Юркине построим в этом году, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Это будут дороги переходного типа покрытия, так как участки активно застраиваются, здесь регулярно ходит строительная техника.

С жителями договорились, что подрядчик приступит к работам после майских праздников. Обсудили, как именно он пойдет, откуда начнет.

«Мы встречались с многодетными семьями еще летом прошлого года. Тогда пообещал, что сдвинем вопрос с мертвой точки. За зиму подготовили проектную документацию, провели конкурсные процедуры и уже подписали контракт с подрядной организацией. Про дороги уже писал: сначала сделаем песчаное основание и сверху уложим щебень с расклинцовкой», — сказал глава округа Максим Тихомиров.

Первые участки дорог были выбраны совместно с представителями ассоциации многодетных семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.