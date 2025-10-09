В деревне Образцово завершены работы по строительству нового тротуара длиной 500 метров, что значительно улучшит условия передвижения для жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 6 октября изменлся план проезда: между домами 21 и 33 введено одностороннее движение. Въезд разрешен только со стороны трассы А-107, а со стороны церкви запрещен.

Максим Петров, прораб строительной стратегии подрядной компании, отметил: «Проезжая часть шириной 4 метра предназначена для одной машины. При встречном движении разъезд затруднен, поэтому и возник вопрос одностороннего движения. Движение здесь велико, особенно в выходные, и жители поддержали это предложение».

Для повышения безопасности также были обозначены пешеходные переходы и установлены искусственные дорожные неровности. «Это обеспечит безопасность и пешеходам, и ограничит недобросовестных водителей», — добавил Петров.

Необходимо отметить, что комфортная жизнь в сельской местности, включая безопасность на дорогах, является одной из важных задач, как сказал президент России Владимир Путин. Жители Образцово выражают благодарность за предпринятые меры, которые сделают их жизнь более безопасной и комфортной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.