В Домодедово расширили дорогу по улице Летняя

В Подмосковье дорогу сделали удобнее для автомобилей и пешеходов

В Домодедове Московской области одну из дорог сделали удобнее для автомобилей и пешеходов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На улице Летней в Домодедово специалисты дорожной службы завершили работы по расширению проезжей части с четырёх до шести метров включая обочину.

Ремонтные работы включили в себя подготовку, укладку нового асфальтового покрытия, выравнивание дорожной поверхности, укрепление обочин и нанесение разметки. При этом особое внимание специалисты уделили дренажной системе, чтобы предотвратить скопление воды на дороге.

На объекте было задействовано три единицы техники и шесть специалистов дорожной службы. Ремонтные работы начались 23 июля и завершились в установленный срок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.