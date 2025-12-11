В Домодедово открыли движение по мосту через Рожайку и новой развязке после ремонта
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
В Домодедово 10 декабря возобновили движение по мосту через реку Рожайку и новой транспортной развязке на пересечении улиц Коломийца и Текстильщиков после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Движение по мосту через Рожайку и круговому перекрестку на улицах Коломийца и Текстильщиков в Домодедово полностью восстановили после завершения капитального ремонта и строительства новой развязки. Ранее оба объекта работали в ограниченном режиме.
В ходе ремонта на мосту усилили несущие конструкции, уложили новое асфальтобетонное покрытие и заменили ограждения. Благодаря обновлению переправа стала надежнее и готова к долгосрочной эксплуатации.
Перед мостом организовали новый круг с пешеходными переходами и тротуарами, что повысило пропускную способность и безопасность движения на сложном участке. Работы завершили за полгода.
Глава округа Евгения Хрусталева поблагодарила жителей за терпение и отметила важность обновления дорожной инфраструктуры для Домодедово. Движение на объекте теперь полностью открыто для автомобилистов и пешеходов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.
Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.