В Домодедове заасфальтируют парковочную зону вблизи лесопарка

В 2025 году в Домодедово будет проведено асфальтирование и устройство наружного освещения парковки вблизи лесопарка «Городской лес» со стороны улицы Надежды по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

У посетителей лесопарка давно есть потребность в удобной площадке на этой территории. Здесь часто оставляют автомобили лыжники, владельцы собак и просто отдыхающие.

«Выехала с директором парковых территорий Юлией Смирновой и профильными службами на место, чтобы осмотреть парковку. В прошлом году здесь уже провели первый этап благоустройства. Площадку выровняли, расчистили, сделали песчано-щебеночное основание и засыпали асфальтной крошкой. Также поставили современный модульный туалет, подключенный к центральной канализации. Обсудили дальнейшие работы для оптимизации спортивного кластера в лесопарке», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Также есть возможность принять участие в жизни парковых территорий городского округа, обсудить предстоящие изменения и выступить с инициативами на общественных встречах с руководством парков. Обсуждения в «Городском лесу» пройдут 14 февраля в 17:00 у главного входа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.