В Домодедове в деревне Яковлевское началась укладка асфальта

В деревне Яковлевское городского округа Домодедово стартовал масштабный проект по асфальтированию проселочной дороги, которая связывает населенный пункт с муниципальными и региональными трассами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент ведутся работы по подготовке основания с засыпкой песком и щебнем.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева отметила, что проведены все необходимые согласования земельных участков и исследования местности, а также подготовлены проектные документы. Длина новой дороги превысит 3 км, ширина составит 4,5 метра, предусмотрены метровые обочины.

Проект рассчитан на 2025–2026 годы, в 2024-м запланировано построить 1,5 км дорожного полотна. Реконструкция обеспечит более комфортную и безопасную транспортную связь для жителей деревни и повысит транспортную доступность сельской территории округа, который славится одной из самых протяженных дорожных сетей в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.