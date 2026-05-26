В Домодедове в 2026 году отремонтируют 24 дороги

Дорожники обновят покрытие на 24 муниципальных и региональных дорогах в городском округе Домодедово к осени 2026 года. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и текущего ремонта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По нацпроекту специалисты Мосавтодора приведут в порядок три региональные дороги. Сейчас на Домодедовском шоссе от деревни Заболотье до границы с округом Подольск фрезеруют более 1,7 км старого покрытия. Этой дорогой ежедневно пользуются свыше 20 тыс. автомобилистов, она обеспечивает выезд на Симферопольское и Каширское шоссе, а также на трассу М-4 «Дон». Работы проводят в ночное время для обеспечения безопасности движения.

«В настоящий момент специалисты Мосавтодора проводят работы по нацпроекту на региональной сети — фрезеруют более 1,7 км старого асфальтобетонного покрытия на участке Домодедовского шоссе от деревни Заболотье до границы с округом Подольск», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего на региональной сети округа обновят 18 км покрытия. Кроме того, заменят 12 км дорожной одежды между деревнями Шишкино и Глотаево. В городской черте отремонтируют участок, соединяющий микрорайоны Авиационный и Востряково через улицы Садовую, Вокзальную и часть проспекта академика Туполева. По этой дороге можно будет проехать к станции Взлетная, аэропорту Домодедово, образовательным учреждениям, парку «Взлет» и стадиону «Авиатор».

На всех региональных участках уложат асфальтобетонные смеси А16Вн ЩМА-16, нанесут разметку и укрепят обочины. На муниципальной сети обновят более 10 км покрытия на 21 дороге, в том числе на улицах Генерала Белова, Лунной, 2-й Речной, Гагарина, Заборье, Земляничной и в Кутузовском проезде. Работы также проведут в селе Ям, деревне Меткино и селе Красный Путь.

