В Домодедове в 2026 году откроют терминал «Усады»

Контейнерный терминал «Усады» начнет работу в Домодедове в 2026 году. Логистический комплекс федерального значения разместили у деревни Глотаево на пересечении ЦКАД, трассы М-4 «Дон» и Большого кольца Московской железной дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Терминал обеспечит мультимодальную логистику и транспортную поддержку соседних регионов и юга России. Реализация проекта позволит перераспределить потоки: доля железнодорожных перевозок увеличится, а количество автотранспорта сократится.

Благодаря цифровым решениям на основе искусственного интеллекта фуры будут прибывать к назначенному времени без необходимости временной парковки и стоянки на обочинах. Кроме того, планируется наладить оборот морских контейнеров, чтобы они не оставались в Подмосковье пустыми.

Проект реализуют в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Воробьева о едином стандарте размещения контейнеров. В ходе комиссионного выезда с участием представителей администрации, профильных министерств Московской области и РЖД специалисты подтвердили соответствие терминала установленным требованиям.

Параллельно в Домодедове продолжают наводить порядок в сфере размещения крупнотоннажных контейнеров. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выдало 18 предостережений об устранении нарушений. При их неисполнении возможны меры вплоть до освобождения земельных участков через суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.