В Домодедове провели урок по ПДД для 200 студентов

Урок по безопасности дорожного движения прошел 21 апреля в одном из вузов Домодедова для около 200 студентов. Особое внимание уделили правилам управления питбайками и ответственности за нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие организовали с участием инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ Домодедова и представителей мотосообщества «Ночные волки». Для студентов подготовили выставку мотоциклов и разъяснили требования к управлению мототехникой.

«С нами совместно участвовали „Ночные волки“ — мотосообщество, которое постоянно сотрудничает с нами и выходит на рейдовые мероприятия. Они сделали выставку своих мотоциклов, рассказали о них. Мы разъяснили административную и уголовную ответственность за нарушения правил дорожного движения и управления мототехникой», — отметила инспектор по пропаганде БДД ГАИ Домодедова Маргарита Джавадова.

Она добавила, что с наступлением лета на дорогах увеличивается число мотоциклистов и подростков на мини-кроссовых мотоциклах. В прошлом году зарегистрировано девять ДТП с участием такой техники, пострадали восемь человек, один погиб.

Заведующая отделением среднего профессионального образования Иржина Красикова подчеркнула, что в городе растет интерес к питбайкам и байкам, при этом не все соблюдают правила. По ее словам, совместная работа с ГАИ помогает формировать ответственное поведение: среди студентов учебного заведения не зафиксировано правонарушений, связанных с дорожным движением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.