В Домодедове прошли профилактические беседы с водителями большегрузов

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик» автоинспекторы городского округа Домодедово провели беседы, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузных автомобилей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Полицейские напомнили водителям о необходимости использования ремней безопасности, так как игнорирование этого требования может привести к трагическим последствиям. Водителей также проинформировали о заблаговременной остановке перед пешеходным переходом и соблюдении скоростного режима.

Кроме того, полицейские рекомендовали водителям всегда учитывать погодные условия и быть более внимательными к другим участникам дорожного движения.

Также, в рамках профилактического мероприятия, всем водителям вручались тематические листовки, в которых содержатся напоминания о ПДД, в том числе о соблюдении режима труда и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.