В Домодедове пройдет детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей»

III Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» пройдет в Московской области 21 декабря. В Домодедово состоится 9-й региональный этап третьего сезона фестиваля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В числе участников соревнований — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров Московской области, а также дети из неполных семей и дети участников СВО. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен специальный «Звездный матч», где они смогут сыграть на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Гостями фестиваля станут прославленные спортсмены: заслуженный тренер РСФСР, восьмикратный чемпион России, шестикратный победитель Кубка чемпионов Содружества, восьмикратный тренер года в России по версии РФС Олег Романцев, легендарный голкипер, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, обладатель приза «Лучший вратарь мира» Ринат Дасаев, двукратный чемпион СССР, победитель Кубка Португалии, чемпион Европы в возрасте до 23 лет, один из лучших футболистов в истории сборной России Александр Мостовой, легендарный вратарь, шестикратный чемпион России, победитель Кубка России в составе московского «Спартака», лучший вратарь России 1998 года Александр Филимонов, двухкратный чемпион России, победитель трех Кубков России, двух Суперкубков России и Кубка чемпионов Содружества Дмитрий Сенников, российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ ЦСКА, трехкратный обладатель кубка Гагарина, трехкратный чемпион России Владислав Каменев и российский хоккеист, трехкратный обладатель кубка Гагарина, серебряный призер КХЛ 2011 года, чемпион России 2017 год, чемпион Олимпийских игр 2018 года Илья Каблуков.

В рамках фестиваля пройдут матчи группового турнира, игры плей-офф, а также футбольные дуэли в конкурсе «Король пенальти». Кульминацией мероприятия станет гала-матч, где юные футболисты сразятся на поле с легендами российского спорта.

III Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» проводится благотворительным фондом «Ветер добрых перемен» под эгидой Российского футбольного союза в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России», при поддержке Правительства Московской области и стратегического партнера — ПАО «Совкомбанк».

Место проведения: г. о. Домодедово, микрорайон Северный, 1-я Коммунистическая ул., с 2Б;

Дата проведения: 21 декабря 2025 года. Церемония открытия состоится в 11:00.

Аккредитация СМИ: Евгений Королев 8 (926) 790-58-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.