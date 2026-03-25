В Домодедове Подмосковья ГИБДД провела рейд против питбайкеров без прав

Рейд по выявлению подростков, управляющих питбайками без прав и экипировки, провели инспекторы ГИБДД в Домодедове с наступлением теплой погоды. Водителям и их родителям напомнили об административной ответственности и рисках для жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приходом тепла на улицах Домодедова увеличилось число подростков на питбайках. Многие из них управляют мототехникой без водительских прав и защитной экипировки. Для повышения безопасности сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд.

«За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управлять, предусмотрена ответственность по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет тридцать тысяч рублей», — отметил инспектор.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что оплачивать штраф в таком случае будут родители несовершеннолетнего. При этом финансовые санкции — не единственное последствие.

«Нарушения правил — это угроза жизни водителя питбайка и других участников дорожного движения», — добавили в ГИБДД.

Инспекторы призвали подростков и их родителей ответственно относиться к управлению мототехникой и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.