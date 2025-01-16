В Домодедове организовали одностороннее движение по улице Краснофлотской

В городском округе Домодедово изменили организацию дорожного движения на улице Краснофлотская на участке от ул. Гагарина до дома № 31 в микрорайоне Северный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От жителей улицы Краснофлотская поступало множество обращений по вопросу большого трафика автомобильного транспорта по улице Краснофлотская в связи с тем, что автолюбители объезжали светофор на пересечении ул. Гагарина и ул. Дачная по параллельной дороге.

Узкая дорога и большое количество машин создавало опасность передвижения пешеходов. По результатам проверки дорожных условий в рамках реализации мероприятий по оптимизации и совершенствованию схем организации дорожного движения было принято решение изменить организацию дорожного движения на участке улицы Краснофлотская в микрорайоне Северный.

«На финальном этапе согласования вопрос рассматривался Межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения по округу Домодедово. Проект успешно прошел согласование и, начиная с 15 января, организовано одностороннее движения на участке от улицы Гагарина до дома 31», — пояснили в администрации городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.