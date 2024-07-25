В Домодедове дороги охлаждают поливальными машинами

С возвращением жары в городской округ Домодедово коммунальные службы освежили дороги с помощью поливальной машины. При температуре от +25 градусов, асфальт нуждается в дополнительном охлаждении методом полива в утренние и вечерние часы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это требуется для того, чтобы не допустить плавления асфальта и последующих ДТП. Нагревание асфальта в аномальную жару может достигать 70-80 градусов. В жару полив нужен для того, чтобы асфальт не деформировался, а также чтобы он не приносил пешеходам дискомфорта.

Чтобы жаркая погода не доставила массу проблем не только водителям, но и дорожным службам в утренние часы и вечером после 17:00 коммунальщики поливают трассы водой, чтобы остудить их.

Такой режим действует, если средняя температура в округе держится выше +25°C. В остальное время с мая по октябрь дороги моют три–четыре раза в день, в том числе ночью.

С помощью регулярного полива дорожную ситуацию удается существенно стабилизировать и избежать основной проблемы дорог в такую погоду — образование колейности.

Также особого внимания в жару требуют городские клумбы. Их ежедневно поливают утром или вечером, чтобы вода достигала корней — примерно на 30 сантиметров вглубь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.