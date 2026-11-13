Ансамбль «Лебедушка» выступил на концерте «Осенины» в Химках

Праздничный концерт «Осенины» прошел 12 ноября в Доме детского творчества «Созвездие» в Химках. В нем участвовал ансамбль русской народной песни и танца «Лебедушка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ансамбль русской народной песни и танца «Лебедушка», имеющий звание образцового коллектива Московской области, представил на концерте «Осенины» традиционные русские песни и хореографические номера.

Осенины — древний славянский праздник встречи осени и благодарения за урожай. В современной интерпретации он помогает знакомить новые поколения с народной культурой и ее ценностями.

«Любовь к родной культуре складывается не из глав со страниц учебников, а из такого живого соприкосновения с традициями, песнями и мудростью наших предков. Благодарю педагогов «Созвездия» и наставников ансамбля «Лебедушка» за мастерство и преданность своему делу», — отметила глава Химок Инна Федотова.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.