В Видном подтвердили вырубку деревьев на 2-й Набережной улице

Представители администрации Ленинского городского округа 5 ноября 2026 года проверили обращение жителей 2-й Набережной улицы в Видном и подтвердили факт удаления деревьев на участке индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители 2-й Набережной улицы в Видном выступили против застройки территории на берегу реки и обратились по вопросу вырубки зеленых насаждений. Во время выезда 5 ноября представители администрации Ленинского городского округа установили, что на участке ведется индивидуальное жилищное строительство. Факт удаления деревьев подтвердился.

По итогам проверки собственника записали на прием к заместителю главы округа для предоставления разрешительной документации на строительство и вырубку зеленых насаждений. На момент сообщения собственник для представления документов не явился.

Администрация направила обращения в природоохранную прокуратуру и полицию. Муниципалитет продолжает контролировать ситуацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.