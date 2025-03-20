В Долгопрудном заработал «умный» светофор на искусственном интеллекте

На пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка в Долгопрудном начал работу светофор SMARTLIGHT, использующий технологии искусственного интеллекта. Эта система позволяет адаптивно управлять дорожным движением, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для повышения безопасности пешеходов мы ищем оптимальные и эффективные решения, поэтому специалисты «Мосавтодора» решили провести еще один эксперимент. Был выбран перекресток у школы № 1, МФТИ и студгородка с интенсивным движением пешеходов, где обустроили «умный» светофор», — пояснили в ведомстве.

Уже завершены строительно-монтажные работы, объект введен в режим «обучения». После завершения всех запланированных работ встроенные камеры и датчики в режиме реального времени будут фиксировать и анализировать поток автомобилей и пешеходов. Если автомобильный трафик интенсивный, светофор дольше удерживает зеленый сигнал, улучшая пропускную способность, а при снижении потока система сокращает время зеленого, чтобы уменьшить длительность ожидания. Если пешеходов нет, пешеходная фаза исключается, что уменьшает ненужные остановки транспорта.

«Мы рады внести вклад в развитие городской инфраструктуры Долгопрудного. Установка системы SMARTLIGHT поможет сделать движение более безопасным и удобным для всех участников», — рассказал заместитель директора отечественной компании-производителя ООО «АРКОНА» Юрий Савин.

Дополнительно светофор оснащен оригинально разработанной адаптивной подсветкой, которая включается в темное время суток: во время зеленого сигнала для пешеходов подсветка освещает переход, а при красном — тротуар, повышая видимость людей, препятствий и общую безопасность, а также дополнительными индикаторами обратного отсчета, что позволяет водителям и пешеходам заранее оценивать время оставшегося сигнала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.