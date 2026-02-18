Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном в 2026 году запланированы меры снижения аварийности на дорогах

Безопасность дорожного движения и снижении аварийности на дорогах — одна из главных тем, которую обсуждали на оперативном совещании профильных служб. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

«Все запланированные мероприятия сформированы на основе решений комиссии по безопасности дорожного движения и, что самое важное, с учетом обращений жителей», — сказал глава Долгопрудного Олег Сотник.

Что планируется сделать в 2026 году:

Обустройство пешеходных переходов:

мкрн Павельцево и поселок Нефтебаза (ул. 25 Съезда);

ул. Якорная, 1;

ул. Якорная, 5.

Перильные ограждения на пешеходных переходах:

ул. Виноградная, 7 (плюс подсветка перехода);

ул. Советская — ул. Первомайская;

ул. Первомайская — Институтский переулок;

ул. Дирижабельная, 28.

ИДН и дорожные знаки:

на повороте ул. Коммунальной (после перекрестка с ул. Южной) с дорожными знаками;

организация одностороннего движения на ул. Чапаева с установкой двух ИДН;

два ИДН на автодороге от д. 14,11 по ул. Восточная;

Кроме того, весной запланировано обновление дорожной разметки по всему городу, в приоритете — дороги к социальным объектам (школы, детсады, больницы).

«Помимо точечных мер безопасности запланирован ремонт 10 участков дорог, что позволит улучшить эксплуатационные параметры дорожного покрытия. Отдельное внимание в этом году будет уделено трафику и мерам безопасности в районе ЖК „Бригантина“ и на улице Заводская», — сказал Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.