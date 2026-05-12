В Долгопрудном укладывают асфальт на улице Ворошилова

Ремонт участка улицы Ворошилова от 1-го проезда Шишкина до улицы Пирогова в микрорайоне Шереметьевский продолжается в Долгопрудном. В апреле здесь сняли старое покрытие и подготовили основание, а сейчас началась укладка нового асфальта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на участке протяженностью 576 метров. С помощью асфальтоукладчика и катков специалистам предстоит уложить новое покрытие на площади 2304 квадратных метра. После завершения этого этапа бригада выполнит отсыпку обочин щебнем.

Текущий ремонт дорог в округе продолжается с весны. Общая площадь работ составляет 37 360 квадратных метров, общая длина обновляемых участков — 6 километров. Основной объем уже выполнен на улицах Маяковского, Циолковского, Шишкина и в Институтском переулке.

Полностью завершить дорожный ремонт планируется до 1 августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.