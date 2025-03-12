В Долгопрудном стартовал сезон проката самокатов

В Долгопрудном стартовал сезон кикшеринга. В округе услуги аренды электросамокатов оказывают три компании — «Яндекс Go»‚ Whoosh и «Юрент». В городе осуществляется контроль за их работой, выявляются нарушители правил пользования электросамокатами, а главное — правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, на путепроводе Водники профильные сотрудники администрации Долгопрудного зафиксировали нарушение. Подростки летели на арендованных электросамокатах по проезжей части. Все данные опасной поездки, в том числе номера транспортных средств, были переданы арендодателю средств индивидуальной мобильности. Последовали штраф и блокировка аккаунтов пользователей.

Компании кикшеринга значительно увеличили штрафы за нарушение правил сервиса, в том числе за нарушение ПДД при управлении электросамокатами. Они достигают 100 тыс. рублей (примеры — на фото). Также для нарушителей действуют соответствующие наказания, предусмотренные законодательством РФ.

Жители Долгопрудного тоже могут сообщать о нарушителях через Telegram-бот «Самокаты: общественный контроль» — @Samokat_ru_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.